В Бурятии живёт больше 3 тысяч недееспособных граждан

Из них 1300 человек проживают в психоневрологических интернатах



Сегодня в Бурятии проживает свыше 3 тысяч совершеннолетних недееспособных граждан.



Из них под опекой у родственников находится 1770 человек. Около 1300 человек проживают в психоневрологических интернатах, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

