В Иркутской области потушили лесные пожары

За сутки не произошло ни одного нового возгорания



За прошедшие сутки, 26 июля, в лесах Иркутской области не зарегистрировано ни одного нового пожара. Ликвидирован единственный очаг площадью 35 га, возникший 25 июля, в Усть-Илимском районе. В тушении этого возгорания участвовало шесть сотрудников лесной охраны и девять единиц наземной техники, сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.



Как отмечают в министерстве, уменьшились количество и площади природных пожаров в Катангском районе в зоне космомониторинга. По состоянию на утро 27 июля там находится 12 очагов, возникших от гроз в период с 12 по 23 июля. Их общая площадь составляет сейчас 27 565 га. Областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии.

