За победу боролись 108 спортсменов
Спартакиаде молодёжи России проходила по 42 видам спорта. Финальные соревнования по стрельбе из лука завершились 18-23 июля в Раменском (Московская область). В спартакиаде приняли участие 108 спортсменов из 25 регионов России.
В общекомандном зачёте по стрельбе из лука первое место заняла команда Забайкальского края, второе - Бурятия, третье - команда Москвы.
Бурятия стала второй в стрельбе из лука на спартакиаде молодёжи
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