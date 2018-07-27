Бурятия стала второй в стрельбе из лука на спартакиаде молодёжи

За победу боролись 108 спортсменов



Спартакиаде молодёжи России проходила по 42 видам спорта. Финальные соревнования по стрельбе из лука завершились 18-23 июля в Раменском (Московская область). В спартакиаде приняли участие 108 спортсменов из 25 регионов России.



В общекомандном зачёте по стрельбе из лука первое место заняла команда Забайкальского края, второе - Бурятия, третье - команда Москвы.



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