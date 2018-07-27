11-летний улан-удэнец фокусами зарабатывает на лечение сестры













Вместе с родителями Одон живёт в Бурятии. Но теперь семье приходится много ездить по России, чтобы обследовать сестру.



- Я бы хотел, чтобы все люди помогли сестрёнке, - говорит мальчик.



Вике меньше 2 лет, но от своих ровесников она отстаёт в развитии примерно на 10 месяцев.



- У неё все четыре конечности пострадали из-за того, что мозг при родах пострадал. Была гипоксия большая, - рассказывает мама Одона и Вики Менди Серен.



До постановки диагноза в семье было всё хорошо – Менди преподавала в колледже, муж-инженер, сын, дочь, а потом начались скитания по больницам.



При этом как отмечается в телесюжете «360», специализированного реабилитационного центра в Улан-Удэ нет. Врачи советуют ехать в Китай. На курс лечения там требуется около 2 миллионов рублей.



- В Китае лечение стоит в месяц 300 тысяч рублей. Это без учёта перелётов, аренды жилья, переводчиков. Минимум надо 3 или 6 месяцев лечиться. Выходит, около 2 миллионов рублей, - рассказывает Менди Серен.



Много денег фокусы не приносят, 50-100 рублей школьник считает большой удачей.



У мальчика даже поклонники появились, люди просят поделиться алгоритмами сборки.



Одон настоял, чтобы родители завели счёт в банке, куда он будет складывать заработанные деньги. Сейчас там чуть больше одной тысячи рублей.



Школьник хотел бы выступать в кафе, но его не берут из-за юного возраста. Мальчик мечтает работать с аниматорами и попасть в Москву, сейчас он осваивает новые фокусы.



11-летний школьник из Бурятии Одон Хусаев показывает фокусы на улицах Иркутска. Представления он устраивает, чтобы заработать деньги на лечение маленькой сестры. Мальчик собирает кубик Рубика за 40 с лишним секунд. Делает это он вслепую на глазах у прохожих.- Он на скорость и вслепую собирает кубик Рубика в надежде собрать два миллиона рублей. Именно столько нужно на реабилитацию 2‐летней Вики, которой врачи поставили диагноз ДЦП. Ей готовы помочь в Китае ‐ но у семьи нужной суммы попросту нет, - сообщает федеральный канал «360º», снявший сюжет о ребёнке.