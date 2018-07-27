В Иркутске изъяли семена из Киргизии

Семена зиры перевозили без документов



Специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе произведён досмотр ручной клади пассажиров, прилетевших из Кыргызстана в Иркутск.



26 июля во время проверочных мероприятий в ручной клади двух пассажиров обнаружена подкарантинная продукция: 0,25 кг семян зиры или кумина, которые не сопровождались фитосанитарным сертификатом. Семена отправлены на экспертизу в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория.



Посадочный или семенной материал, допускается к ввозу только при наличии фитосанитарного сертификата, в случае отсутствия документа – подлежит уничтожению, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

