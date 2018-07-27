Показ картины состоится сегодня
В парке имени Жанаева в столице Бурятии сегодня представят российскую комедию «Я худею». Начнётся сеанс в 21.45.
Продолжительность ленты:1 час 42 минуты.
Сюжет кинокартины: в жизни Ани есть две главные любви — её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.
Как сообщал «Байкал-Daily», кинотеатр под открытым небом открылся в конце июня.
В Улан-Удэ под открытым небом покажут фильм «Я худею»
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