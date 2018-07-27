4 спортсмена Бурятии стали мастерами международного класса

Соответствующий приказ подписан министром спорта России Павлом Колобковым 24 июля, сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.

Сильнейшим представителям сборной республики по спортивной борьбе Арсалану Будажапову, Цыбику Максарову и Баяру Цыбенову, а также юной представительнице бурятского бокса Кристине Ткачёвой присвоено звание «Мастер спорта международного класса».