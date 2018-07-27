Слёт волонтёров по профилактике ВИЧ проведут на Байкале

Участие в нём примет 120 человек



С 6 по 8 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Энхалук» на озере Байкал пройдёт республиканский слёт волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции. 120 человек – лидеры волонтёрских групп и их руководители в течение трёх дней будут обмениваться опытом, учиться и овладевать новыми технологиями.



Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД в течение 19 лет реализует программу «Равный обучает равного» с развитием волонтёрского движения среди подростков и молодёжи.



На сегодняшний день прошли обучение 4365 волонтёров из 245 волонтёрских групп. Ежегодно, начиная с 2000 года, с целью поддержки добровольческого движения, обмена опытом профилактической работы между различными волонтёрскими группами и награждения наиболее активных проводятся республиканские слёты волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции.



Традиционно на слёте будут подводится итоги профилактической работы за год, подготовлены специальные номинации: «Креатив года», «Кузница добровольчества», «Верность традициям» и «Эффективное сотрудничество», а также лучшей волонтёрской группе будет вручена высшая награда в области добровольчества по профилактике ВИЧ-инфекции кубок «Красная лента». Наиболее активных руководителей групп и добровольцев поощрят благодарственными письмами и ценными призами.



За все годы в Бурятии на 24 июля 2018 года зарегистрировано 8327 ВИЧ – инфицированных. Превалирует половой путь передачи, который составляет 88,5% из 350 новых случаев ВИЧ-инфекции.



В результате проводимых в республике профилактических и организационных мероприятий в последние годы снижаются темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции при ежегодном увеличении количества обследуемых.



Ежегодно отмечается снижение новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодёжи: в 2000 году доля выявленных в возрасте 15-24 года составляла – 54%, а по итогам 2017 года – 5,9%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

