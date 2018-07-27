Экспедиция будет идти в 5-10 км от побережья
Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска» покинула в пятницу американский город Ном и вышла в сторону реки Юкон. Сейчас в составе экипажа, идущего на надувном катамаране морского класса «Искатель» из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж, временно осталось два человека, сообщает ТАСС.
- За два дня команда успела встретиться и пообщаться с коренными жителями Аляски, снимая их для своего фильма. Жители Нома очень тепло отзываются о России и экспедиции. Также члены команды рассказали им про Байкал. Сейчас из Нома в сторону реки Юкон выдвинулся экипаж из двух человек, у двух других участников изменились планы, - рассказала представитель экспедиции Анна Важенина.
Как и прежде, экспедиция будет идти в 5-10 км от побережья. В наиболее интересных местах запланированы остановки и съемки. После небольшой остановки у реки экспедиция отправится в следующий пункт назначения - Датч-Харбор, где к экспедиции присоединятся два россиянина. Там команда планирует пробыть до 14 августа.
Второй этап экспедиции стартовал 17 июня в Петропавловске-Камчатском. Длина маршрута, пролегающего через Анадырь, Ном, Датч-Харбор и Анкоридж, составит 6 тыс. ким. В прошлом году катамаран «Искатель» прошёл от Иркутска до Камчатки 7 тыс. км.
Главная цель похода - показать стране интересных и ярких людей, которые реализуют на севере России необычные бизнес-проекты и проекты, связанные с творчеством. Для этого снимается документальный фильм, уточняет ТАСС.
Экспедиция «Байкал-Аляска» вышла в сторону реки Юкон
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