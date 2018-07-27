88% россиян считают допустимым рождение детей методом ЭКО

Жители считают, что такие дети ничем не отличаются от других



В 1978 году родился первый ребёнок, зачатый с помощью технологии ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Об этом методе известно 97% россиян. Среди них большинство слышали о такой возможности зачатия (79%), ещё 17% сказали, что их знакомые пользовались ЭКО, такие данные следуют из анализа, проведённого всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Зачатие ребёнка путём искусственного оплодотворения 88% россиян считают допустимым. Обратного мнения придерживаются 8% респондентов. Чаще о недопустимости использования такого метода говорят мужчины и неверующие люди (по 10%), а также старшее поколение (12% среди 60 лет+).



Большинство россиян - 68% полагают, что дети, рождённые в результате искусственного оплодотворения, в целом не отличаются от других детей. Ещё 7% сказали, что такие дети рождаются уникальными и талантливыми. А вот 5% думают, что из-за ЭКО появляются на свет дети с плохим здоровьем и с нарушениями в развитии.



Большинство тех, кто считает искусственное оплодотворение недопустимым, утверждают, что этот метод является противоестественным (26%). Молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (37%) и мужчины (31%) более критичны, считая этот метод вмешательством в природу. Ещё четверть опрошенных - 24% не допускают использование ЭКО по религиозным соображениям: среди мусульман – 49%, среди православных – 27%. Старшее поколение (60 лет+) также ссылается на религиозные соображения чаще остальных (37%).



Вместо того, чтобы зачать ребёнка с помощью ЭКО, лучше взять его из детдома, говорят 12% респондентов. Ещё 12% опрошенных не приемлют этот метод зачатия, потому что думают, что рождённые таким способом дети являются неполноценными. Почти каждый десятый участник опроса (8%) сказал о том, что в семье должен быть свой ребёнок. Доминирует эта точка зрения среди мусульман (33%) и среди молодёжи (53% - 18-24 года).



В обществе бытует мнение, что использование искусственного оплодотворения приводит к высокой вероятности рождения двойни или тройни (41%). Хотя 36% утверждают, что ЭКО никак не влияет на данную вероятность. Процедура искусственного оплодотворения недоступна большинству желающих, считают 61% опрошенных. Чаще так думают люди в возрасте от 35 до 44 лет (67%).

