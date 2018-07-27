Умерла переводчица «Гарри Поттера» Мария Спивак

Причина смерти не называется



Умерла Мария Спивак, работавшая над переводом серии книг о Гарри Поттере. Ей было 55 лет. О кончине подруги сообщила директор Phantom Press Алла Штейнман.



Сначала Спивак публиковала свои переводы в Сети, а затем её труды стали официально использоваться издательством «Азбука-Аттикус», сообщают «Вести.ру».



Кончина Марии вызвала немалое чувство скорби у фанатов поттерианы и коллег. При всём этом многие поклонники творчества Джоан Роулинг выражали недовольствие на очень вольный перевод книжек. Фанаты были недовольны, что она изменяла имена героев, где, например, начальник школы волшебства Хогвартс вместо Дамблдора стал Думбльдором, а Северус Снейп — Злотеусом Злеем, на переводчицу буквально сыпались нехорошие комментарии.



На сайте Change.org в течение года появлялась петиция против того, чтобы она переводила последнюю пьесу о волшебнике «Гарри Поттер и окаянное дитя». Свои подписи в поддержку этой точки зрения поставили не менее 70 тысяч человек.



Справка:



Гарри Джеймс Поттер (англ. Harry James Potter) — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.



На одиннадцатый день рождения он узнаёт, что является волшебником и ему уготовано место в школе чародейства и волшебства «Хогвартс», в которой он будет практиковать магию под руководством директора Альбуса Дамблдора и других школьных профессоров. Также Гарри обнаруживает, что он уже известен во всём магическом сообществе романа, и что его судьба связана с судьбой Волан-де-Морта, опасного тёмного мага, убившего среди прочих и его родителей, Лили и Джеймса.



Персонаж приобрёл большую популярность во всём мире.

