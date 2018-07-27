В Бурятии разведчики будут захватывать «языка»

На полигонах Восточного военного округа стартует масштабный плановый полевой выход с разведывательными подразделениями
В течение нескольких недель порядка 2 тысяч разведчиков будут оттачивать навыки по действиям в тылу условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.
В ходе практических занятий военнослужащие выполнят задачи по обустройству и маскировке мест отдыха, нарушению линий связи вероятного противника, организации засад, налетов, захвату «языка».
Все мероприятия в ходе полевого выхода будут проведены в единой тактической обстановке и учётом опыта современных вооружённых конфликтов.
К полевым занятиям будут привлечены военнослужащие всех специальностей разведывательных подразделений. Снайперские пары отработают поиск и уничтожение снайперов условного противника, в тоже время личный состав инженерных подразделений выполнит проходы в минных полях и невзрывных заграждениях на маршрутах движения разведывательных групп. Специалисты связи проведут несколько сотен сеансов радиосвязи с вышестоящими штабами.
Кроме того, в рамках полевого выхода спланированы занятия по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, военной топографии, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу и другим предметам обучения.
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