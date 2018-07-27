В Иркутской области нашли опасные железнодорожные переезды

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

На переездах плохое состояние настилов и проезжей части



Тайшетская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожных переездах на станциях Тайшет, Юрты, Бирюсинск, Костомарово, Топорок, Невельская, Акульшет ВСЖД.



Во время проверки установили, что на указанных станциях допускаются нарушения требований по содержанию и эксплуатации железнодорожных переездов. На многих железнодорожных переездах не соответствует требованиям состояние настилов, проезжей части междупутья, путевых обустройств в границах переезда.



Данные нарушения, создают угрозу безопасности движения на железнодорожном транспорте, жизни и здоровью людей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Тайшетская транспортная прокуратура возбудила в отношении 4-х должностных лиц данного предприятия, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию железнодорожных переездов, дела об административных правонарушениях.