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В Иркутской области нашли опасные железнодорожные переезды

В Иркутской области нашли опасные железнодорожные переезды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
На переездах плохое состояние настилов и проезжей части

Тайшетская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожных переездах на станциях Тайшет, Юрты, Бирюсинск, Костомарово, Топорок, Невельская, Акульшет ВСЖД.

Во время проверки установили, что на указанных станциях допускаются нарушения требований по содержанию и эксплуатации железнодорожных переездов. На многих железнодорожных переездах не соответствует требованиям состояние настилов, проезжей части междупутья, путевых обустройств в границах переезда.

Данные нарушения, создают угрозу безопасности движения на железнодорожном транспорте, жизни и здоровью людей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Тайшетская транспортная прокуратура возбудила в отношении 4-х должностных лиц данного предприятия, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию железнодорожных переездов, дела об административных правонарушениях.
железная дорога
 
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