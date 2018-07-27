Детей из «Малышка» в Улан-Удэ научили самостоятельности

Общество, Фото: Министерство социальной защиты населения РБ

Ребятишки стирали носочки, убирались и помогали друг другу



В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», для воспитанников проводят «Недели самообслуживания». Таким способом детей дошкольного и младшего школьного возраста учат самостоятельности.



- Малыши из семейных групп «Непоседы», «Звёздочки» и «Алые паруса» осваивали правила опрятности и аккуратности, учились наводить чистоту и порядок, ухаживать за своим внешним видом. Самые маленькие ребятишки любят играть в «Праздник урожая», где они узнают много нового о выращивании фруктов, овощей и зелени, да и в целом об уходе за огородом, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



По словам организаторов, завершённая «Неделя самообслуживания» стала новым этапом в развитии навыков у детей. В результате они с особым старанием следили за своими причёсками, чистотой одежды, с увлечением учась стирать свои носочки и платочки после прогулок. Старшие с лёгкостью помогали младшим убирать игрушки в комнатах и складывать одежду в личных шкафчиках.



По итогам каждой «Недели самообслуживания», воспитатели вместе с детьми определяют самых аккуратных, опрятных и старательных помощников.

