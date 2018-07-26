Военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа с начала года выполнили около 11 тысяч прыжков с парашютом
Это 68% плана, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
К концу 2018 года по плану проведения парашютно-десантной подготовки, военнослужащие должны выполнить более 15 тысяч прыжков с парашютом.
В ходе мероприятий спецназовцы и черные береты совершили десантирование с различных высот от 600 до 1400 метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола на различных высотах.
Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов на современных парашютных системах Д-10 и Арбалет.
Стоит отметить, что помимо военнослужащих парней, парашютно-десантную подготовку проходят военнослужащие девушки, которые наравне с парнями успешно осваивают программу боевой подготовки.
В Бурятии военные выполняют прыжки с парашютом с оружием
Общество, Фото:
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