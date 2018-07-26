В Улан-Удэ устроили парковку возле колледжа туризма

Также здесь появилась пешеходная дорожка



По ул. Шумяцкого проведены мероприятия по устройству парковки и пешеходной дорожки. Сообщили в администрации Октябрьского района Улан-Удэ.



Парковка и тротуар обустроены вблизи Байкальского колледжа туризма и сервиса





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