На площадке установлены качели, тренажёры, скамейки
В Улан-Удэ введена в эксплуатацию детская площадка по проспекту Строителей,42.
Здесь установили качели, детские тренажёры, песочницу и скамейки, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
Детскую площадку открыли в Улан-Удэ
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