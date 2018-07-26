Детскую площадку открыли в Улан-Удэ

На площадке установлены качели, тренажёры, скамейки



В Улан-Удэ введена в эксплуатацию детская площадка по проспекту Строителей,42.



Здесь установили качели, детские тренажёры, песочницу и скамейки, сообщает управление по информационной политике городской администрации.



