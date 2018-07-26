Контрактниками в Бурятии чаще всего становятся водители

В Бурятии активно заключают договоры с контрактниками



С начала текущего года более 5 тысяч человек изъявили желание и уже заключили контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.



В том числе около 3 тысяч человек из числа военнослужащих проходящих службу по призыву и более 400 граждан с высшим и средним профессиональным образованием. Они воспользовались поправками в законе и заключили контракт с министерством обороны вместо прохождения обязательной службы по призыву, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В зоне ответственности ВВО было проведено более 30 акций «Служба по контракту – твой выбор», в ходе которых более 1,5 тысяч человек написали заявления о желании заключить контракт.



Наиболее востребованными специальностями сегодня являются водители категории С, D, E и механик-водитель, на которые идут около половины всех подписавших контракт.



Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.



В текущем году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту.



