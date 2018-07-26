Памятник находится на улице Бабушкина
В администрации Улан-Удэ сообщили, что в столице Бурятии подведено освещение к памятнику Герою России Алдару Цыденжапову. Это было сделано в рамках наказов избирателей одному из депутатов Улан-Удэнского городского Совета.
Справка:
Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.
16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.
К памятнику Алдару Цыденжапову подвели освещение в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие посвятили Дню семьи
В Бурятии активно заключают договоры с контрактниками
Памятник находится на улице Бабушкина
На текущий момент общая готовность магистрали превышает 55%
Энхалук стоит в одном ряду с Санкт-Петербургом и Лас-Вегасом
Реконструкция состоится в честь Дня ВДВ
Путешественницу поразило, что цены на отдых на Байкале сравнимы с Каннами. ВИДЕО
Им вручили сертификаты
Получить фотографии, а тем более видеозапись с манулом – большая редкость
Соревнования проводились два дня на озере Щучьем
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки
В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Тункинского района материальный ущерб, причинённый лесному фонду
Горожанам будут предлагать вакансию военнослужащего
У них не было документов о квалификации или наличии специальных знаний
Плотники, электросварщики, штукатуры-маляры поборются за звание лучших работников года