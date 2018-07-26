К памятнику Алдару Цыденжапову подвели освещение в Улан-Удэ

Памятник находится на улице Бабушкина



В администрации Улан-Удэ сообщили, что в столице Бурятии подведено освещение к памятнику Герою России Алдару Цыденжапову. Это было сделано в рамках наказов избирателей одному из депутатов Улан-Удэнского городского Совета.



Справка:



Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.



16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.