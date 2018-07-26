На Байкале в Бурятии пройдёт этап Кубка мира по гиревому спорту

Энхалук стоит в одном ряду с Санкт-Петербургом и Лас-Вегасом
С 10 по 12 августа в селе Энхалук Кабанского района Бурятии состоится IV этап Кубка мира по гиревому спорту.
В конце 2016 года после предложения правительства Бурятии и при поддержке всероссийской федерации гиревого спорта международный союз гиревого спорта принял решение о ежегодном проведении 4-го этапа Кубка мира и международных соревнований серии Гран-При по гиревому спорту на берегу озера Байкал.
- Хотелось бы ещё раз отметить, - рассказывает президент федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов, - что из 5-ти этапов Кубка мира - только три проводятся на постоянной основе: Лас-Вегасе, США; Санкт-Петербурге и у нас в Бурятии - в Энхалуке. Наш 4-й этап Кубка мира ориентирован в большей степени на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы настроены на то, что Бурятия к 2020 году должна стать центром развития гиревого спорта не только для восточных регионов нашей страны, но и для большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого у нас есть условия и несомненные преимущества.
Странами-участниками в этом году станут Россия, Монголия, Казахстан, Чили, Узбекистан, Франция, Дания, Израиль.
В составе сборной команды России примут участие спортсмены из 16 регионов нашей страны – всего около 150 человек. В составе сборной команды России в этапе Кубка мира будут участвовать 14 бурятских спортсменов. На международных соревнованиях серии Гран-При Республика Бурятия выступит отдельной командой, состоящей из мастеров спорта международного класса, многократных победителей чемпионатов и первенств Европы и мира, Кубков мира, чемпионатов и первенств России: Василия Недорезова, Андрея Рассадина, Сергея Любимского, а также победителей и призеров Кубка мира Светланы Стрельцовой, Надежды Дубровой, Дениса Кудашева, Сергея Каргина, победителей международных соревнований серии Гран-При Юрия Воеводина, Михаила Чернышева, Михаила Семенникова, Максима Золотарева, Татьяны Асеевой, Александра Елизова, Светланы Шангиной и других.
В составе команды России выступят заслуженный мастер спорта из Омска Антон Анасенко, многократный чемпион России, Европы и мира, мастер спорта международного класса из Алтайского края Дмитрий Шевелев, мастера спорта Наталья Елисеева из Омска, Юлия Рихтер из Красноярска и другие.
- Ранг соревнований позволяет выполнить нормативы мастера спорта России и мастера спорта международного класса, - отмечает Сергей Леонов. – Стоит подчеркнуть, что от Красноярска до Дальнего Востока проводятся только два спортивных мероприятия, где можно выполнить эти нормативы, и оба они проводятся в Бурятии.
Открытие соревнований пройдет 11 августа в 15:00, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце июня гиревик из Бурятии Роман Якушев выиграл первенство Европы.
На Байкале в Бурятии пройдёт этап Кубка мира по гиревому спорту
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