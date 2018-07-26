На текущий момент общая готовность магистрали превышает 55%
На Восточно-Сибирской железной дороге продолжается подготовка к работе в зимний период, сформирован оперативный штаб с участием структурных подразделений, утверждён план его работы.
На текущий момент общая готовность магистрали превышает 55%. Завершить выполнение всех намеченных мероприятий планируется до 15 октября этого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
К установленной дате будет проверена готовность станций магистрали, оказывающих решающее влияние на организацию перевозочного процесса. Подготовка подразделений к зиме завершится выдачей им соответствующих свидетельств.
Особое внимание при подготовке магистрали к устойчивой работе в зимний период уделяется состоянию железнодорожного пути, учитывая, что объёмы ремонта увеличиваются из года в год.
Проходят плановые виды ремонта снегоуборочные и снегоочистительные машины. Этой зимой на ВСЖД будет задействовано 69 единиц спецтехники.
В настоящее время все структурные подразделения реализуют комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке к зимнему периоду.
На ВСЖД готовятся к зиме
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