На ВСЖД готовятся к зиме

На текущий момент общая готовность магистрали превышает 55%



На Восточно-Сибирской железной дороге продолжается подготовка к работе в зимний период, сформирован оперативный штаб с участием структурных подразделений, утверждён план его работы.



На текущий момент общая готовность магистрали превышает 55%. Завершить выполнение всех намеченных мероприятий планируется до 15 октября этого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



К установленной дате будет проверена готовность станций магистрали, оказывающих решающее влияние на организацию перевозочного процесса. Подготовка подразделений к зиме завершится выдачей им соответствующих свидетельств.



Особое внимание при подготовке магистрали к устойчивой работе в зимний период уделяется состоянию железнодорожного пути, учитывая, что объёмы ремонта увеличиваются из года в год.



Проходят плановые виды ремонта снегоуборочные и снегоочистительные машины. Этой зимой на ВСЖД будет задействовано 69 единиц спецтехники.

В настоящее время все структурные подразделения реализуют комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке к зимнему периоду.

