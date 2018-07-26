В Чите реконструируют бой времён афганской войны

Реконструкция состоится в честь Дня ВДВ



4 августа в 15.00 часов клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» проведёт мероприятие, посвящённое Дню воздушно-десантных войск.



В программе - интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времён Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, полевая кухня, концерт ансамбля «Ударная волна» и многое другое.



Завершающим событием праздника станет реконструкция боя периода войны в Афганистане 1979-89 годов. По сценарию, афганские моджахеды совершат нападение на блокпост ограниченного контингента советских войск и захватят колонну с боеприпасами.



Мероприятие начнётся в 15.00 на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев», сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.