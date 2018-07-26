Тревел-блогер: «Если хотите прилететь на Байкал – придётся раскошелиться»













- Нам удалось найти неплохой отель: там есть бассейн, хамам, сауна и так далее. Наши номера стоят достаточно некисло: 5-6 тысяч рублей за двухместный номер. Плюс дополнительно оплачивается еда – 850 рублей с человека. Ребят, в прошлом году мы в Каннах в августе за такие деньги отдыхали. То есть это реально неслабо, я не знаю, какие туристы могут себе позволить отдыхать на Байкале, - с первых минут видео признаётся путешественница.



Также она отметила красоту байкальского пейзажа, а ещё на побережье ей «посчастливилось» увидеть труп нерпы.



Затем девушка показывает номер изнутри: здесь большая кровать, мини-диван, столик с зеркалом, шкаф с халатами, тапочками и белоснежным постельным бельём. В ванной комнате душевая, одноразовые мыльные принадлежности. Из ванной открывается вид на зелёные горы.



Потом путешественница рассказывает о стоимости перелёта, который на двоих обошёлся в 44 тысячи рублей. И жёсткие сидения бюджетной авиакомпании «Победа», по словам путешественницы, дают о себе знать при пятичасовом перелёте в Бурятию.



- Перелёт и отель – это, наверное, самое дорогое на Байкале. В Улан-Удэ проживание и питание дешевле. Там можно на пару дней остановиться, но другой вопрос: что там делать? – рассуждает блогер.



Рассказывая о ценах на такси, Марина отмечает, что в среднем стоимость поездки по городу составляет 100 рублей.



- В принципе, если у вас деньги завалялись, то сюда можно прилететь. Ну, потому что за те же 22 тысячи можно купить перелёт в Тайланд. Если хотите прилететь на Байкал, придётся раскошелиться, - смеясь, говорит путешественница.



Также на Байкале она столкнулась с типичной проблемой байкальского берега – мусором. Тревел-блогеру попались сваленные доски и клеёнчатые баннеры: «Люди – свиньи!», заявила путешественница. На этом семиминутный ролик заканчивается.



Тревел-блогер Марина, посетившая уже 36 стран, рассказала своим подписчикам про инфраструктуру на Байкале, а также о стоимости перелёта, ценах на такси и многом другом. В начале видео она рассказывает, что большинство туристов для отдыха на озере приезжают в Иркутскую область, а она специально прилетела в Бурятию и остановилась на турбазе в селе Горячинск Прибайкальского района. Видео выложено на её канале в YouTube - Choc-ice travels.