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В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил 99 тысяч

В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил 99 тысяч
Общество,  Фото:РАЛХ
В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Тункинского района материальный ущерб, причинённый лесному фонду

Экологическое преступление мужчина совершил на территории Иркутской области в Слюдянском участковом лесничестве. Он и его пятеро подельников, вооружившись бензопилами, на двух тракторах выехали в лес для заготовки деловой древесины. В намерения «чёрного лесоруба» и его бригады входило срубить не менее 40 деревьев, однако они успели спилить только 4 сосны, поскольку их незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Гражданин не имел разрешительных документов, дающих право на заготовку и вывоз древесины. Также было установлено, что члены бригады не знали о незаконности своих действий, поэтому обвиняемым по уголовному делу стал инициатор рубки.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Кроме того, «черного лесоруба» обязали возместить причиненный ущерб государству.

– Судебные приставы наложили арест на денежные средства на расчётных счетах, а также ограничили регистрационные действия в отношении трех транспортных средств должника, - отмечает Шойдор Бузаев, начальник Тункинского отдела УФССП России по Бурятии.

Принятых мер оказалось достаточно, чтобы должник незамедлительно оплатил ущерб лесному фонду в размере 99 тысяч рублей. После того, как денежные средства были перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Также по решению суда приставы конфисковали орудия преступления – две бензопилы, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии. 
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