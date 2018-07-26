Горожанам будут предлагать вакансию военнослужащего
Центр занятости населения Улан-Удэ проводит мини-ярмарку с 12.30 часов 31 июля для воинской части № 32364 по вакансии «военнослужащий».
Организаторы приглашают всех желающих по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 6, центральная секция.
Контактный телефон – 41-89-04, 41-89-16, 41-89-20.
В Улан-Удэ пройдёт мини-ярмарка для безработных
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