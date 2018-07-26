В иркутском лагере «Олимп» работали осуждённые сотрудники



У работников нет документов о квалификации или наличии специальных знаний. У некоторых имеется непогашенная судимость, сообщает прокуратура Иркутской области.



В адрес директора направлено представление. Ему необходимо устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.



В Баяндаевском районе проверили детские спортивно-оздоровительные лагеря. В лагере «Олимп» нарушено трудовое законодательства о приёме на работу.