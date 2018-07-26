В иркутском лагере «Олимп» работали осуждённые сотрудники

У них не было документов о квалификации или наличии специальных знаний
В Баяндаевском районе проверили детские спортивно-оздоровительные лагеря. В лагере «Олимп» нарушено трудовое законодательства о приёме на работу.
У работников нет документов о квалификации или наличии специальных знаний. У некоторых имеется непогашенная судимость, сообщает прокуратура Иркутской области.
В адрес директора направлено представление. Ему необходимо устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Тункинского района материальный ущерб, причинённый лесному фонду
Горожанам будут предлагать вакансию военнослужащего
У них не было документов о квалификации или наличии специальных знаний
Плотники, электросварщики, штукатуры-маляры поборются за звание лучших работников года
Победители «Шоу побратимов бууз» сняли пародию на песню «Дискотеки аварии». ВИДЕО
Билеты предназначены для льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
Мужчина предлагал взятку
В них не обустроены противоскользящие элементы и поручни
Работы принимаются в свободной форме
25 июля жители Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии остались без света
В предстоящие выходные на автодорогах будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Победители получат дипломы и подарки
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После благотворительного концерта у якобы больного мужчины появился дорогой смартфон
Известный журналист, эмигрант из США посетил Иркутск и озеро Байкал. ВИДЕО