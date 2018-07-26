В Бурятии проходит конкурс рисунков «Вода - безопасная территория»

Работы принимаются в свободной форме



Активисты ОНФ проводят в республике акцию «Вода – безопасная территория». В рамках мероприятия проводится конкурс рисунков и плакатов по этой же тематике.



Условия: в конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от гражданства и национальности. Возрастные ограничения для участников отсутствуют.



В срок до 30 июля будут приниматься работы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49, кабинет 66, либо по адресу электронной почты 03region@onf.ru с дальнейшим обязательным представлением материалов в срок до 3 августа.



Работы принимаются в свободной форме.

