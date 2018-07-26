ОНФ: Спортплощадки в Северобайкальске непригодные

Команда «Молодёжки ОНФ» провела мониторинг детских и спортивных площадок в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», посвящённой организации безопасной среды.







В Северобайкальске общественники проверили пять спортивных площадок, к состоянию четырёх возникли замечания. На спортплощадке по улице Парковой, 11А, которая относится к МБОУ «СОШ №11», повреждения по всему периметру, неубранный мусор, игровая поверхность частично засыпана песком. На площадке, на улице Полиграфистов, 2 ограждение повреждено в двух местах, в одном месте отсутствует целый пролёт. Покрытие площадки порвано, обнажено бетонное покрытие.





На некоторых площадках установлены баскетбольные щиты, но нет колец и сеток, футбольные ворота с повреждениями. Через дыры в металлической сетке, которая огораживает площадки, дети сокращают путь. Проходя через них, можно получить травмы, порезавшись об острые края.









- Проверенные площадки находятся в ненормативном состоянии. Все собранные материалы мы передали представителям администрации Северобайкальска на совещании, которое состоялось при аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии – сообщает участник команды «Молодёжки ОНФ» в Бурятии, представитель Федерации молодёжи Северобайкальска Иван Воробьёв.







Активисты направят запрос в администрацию города о принятии мер по устранению нарушений. Команда продолжит мониторинг спортивных и детских площадок, а также мест массового пребывания и отдыха в районах Бурятии и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ОНФ по республике.