В Бурятии ухудшается состояние лесов

Основной причиной являются лесные пожары



Информационно-аналитический отдел филиала Центра защиты леса республики подвёл итоги наличия повреждённых и погибших насаждений в лесах Бурятии на второй квартал этого года.



Площадь повреждённых насаждений составляет почти 220 тысяч гектаров. Из них на 150 тысячах гектаров более 40% леса погибло.За первое полугодие этого года погибло более двух тысяч гектаров, без учёта вырубленной древесины. А всего погибших лесов на сегодня остаётся на корню на площади более ста тысяч гектаров.



Основной причиной гибели и повреждения лесов являются лесные пожары. А основная причина лесных пожаров – человеческий фактор, сообщили в пресс-службе Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита».

