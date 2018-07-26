Основной причиной являются лесные пожары
Информационно-аналитический отдел филиала Центра защиты леса республики подвёл итоги наличия повреждённых и погибших насаждений в лесах Бурятии на второй квартал этого года.
Площадь повреждённых насаждений составляет почти 220 тысяч гектаров. Из них на 150 тысячах гектаров более 40% леса погибло.За первое полугодие этого года погибло более двух тысяч гектаров, без учёта вырубленной древесины. А всего погибших лесов на сегодня остаётся на корню на площади более ста тысяч гектаров.
Основной причиной гибели и повреждения лесов являются лесные пожары. А основная причина лесных пожаров – человеческий фактор, сообщили в пресс-службе Федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита».
В Бурятии ухудшается состояние лесов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Основной причиной являются лесные пожары
Пройдут уроки в инклюзивных классах общеобразовательных школ
Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления
Соревнования состоятся в рамках спортивного праздника «Байкальский ветер»
Нововведение вступает в силу с 1 августа
Она перевозила их в ручной клади и багаже
Улан-удэнец накопил задолженность за тепло и горячую воду более 130 тыс. рублей, за что судебные приставы арестовали его микроавтобус
Прощание с художником состоится 26 июля
Зрители увидят эвенкийские и бурятские танцы
В соревнованиях будут участвовать 11 человек из республики
В дело вмешалась прокуратура
Владимир Васкевич провёл для горожан мастер-класс и презентовал собственную книгу
Открытие проекта состоялось накануне
Древесину собирались отправить в Китай
Инвалид работал без трудового договора