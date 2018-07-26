Учителя Бурятии изучат новую методику обучения детей-инвалидов

Пройдут уроки в инклюзивных классах общеобразовательных школ
Такая возможность появилась у учителей республики благодаря реализации общественной организацией «Найдал» Байкальского социального форума «Шаг вперёд». На его площадках эксперты расскажут об успешных практиках, реализующихся в Москве, Владимире, Хабаровске, Пскове. Для специалистов и родителей будут организованы очные семинары и вебинары.
Специалисты коррекционных и общеобразовательных учреждений, работающие с детьми-инвалидами, родители и все заинтересованные лица познакомятся с новыми подходами в комплексном сопровождении людей с инвалидностью, с организацией образования детей с нарушениями развития на основе специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и контексте требований ФГОС.
Также примут участие в мастер-классах по организации деятельности ресурсных классов для детей с расстройством аутистического спектра и уроков в инклюзивных классах общеобразовательных школ, сообщает министерство образования республики.
Также пройдёт презентация ВОРДИ – Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. Участники форума получат возможность познакомиться с региональными отделениями Байкальского региона.
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