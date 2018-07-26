Иркутянка задолжала 120 тысяч алиментов

Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления



В Иркутске женщина злоупотребляла алкогольными напитками и была лишена родительских прав. Опеку над её дочерью оформила сестра.



На мать возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов. Их выплату она игнорировала, тем самым накопив задолженность в размере 120 тысяч рублей.



- Судебный пристав не мог остаться равнодушным к судьбе несовершеннолетней девочки и выступил как психолог, пытаясь убедить её мать пересмотреть жизненные приоритеты - отказаться от спиртных напитков, трудоустроиться и уделять внимание дочери. Неравнодушное отношение должностного лица управления к проблемам семьи принесло результат, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.



Женщина начала неофициально подрабатывать и частично оплачивать алиментную задолженность. В настоящее время она занимается сбором документов на восстановление родительских прав.