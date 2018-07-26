Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июля

25 Июля

Популярное

Иркутянка задолжала 120 тысяч алиментов

Общество, 
Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления

В Иркутске женщина злоупотребляла алкогольными напитками и была лишена родительских прав. Опеку над её дочерью оформила сестра.

На мать возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов. Их выплату она игнорировала, тем самым накопив задолженность в размере 120 тысяч рублей.

- Судебный пристав не мог остаться равнодушным к судьбе несовершеннолетней девочки и выступил как психолог, пытаясь убедить её мать пересмотреть жизненные приоритеты - отказаться от спиртных напитков, трудоустроиться и уделять внимание дочери. Неравнодушное отношение должностного лица управления к проблемам семьи принесло результат, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Женщина начала неофициально подрабатывать и частично оплачивать алиментную задолженность. В настоящее время она занимается сбором документов на восстановление родительских прав.
алименты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ухудшается состояние лесов
В Бурятии ухудшается состояние лесов
Общество, 26.07.2018
Основной причиной являются лесные пожары
Учителя Бурятии изучат новую методику обучения детей-инвалидов
Учителя Бурятии изучат новую методику обучения детей-инвалидов
Общество, 26.07.2018
Пройдут уроки в инклюзивных классах общеобразовательных школ
Иркутянка задолжала 120 тысяч алиментов
Общество, 26.07.2018
Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления
На Байкале посоревнуются сёрферы
На Байкале посоревнуются сёрферы
Общество, 26.07.2018
Соревнования состоятся в рамках спортивного праздника «Байкальский ветер»
Монголка пыталась вывезти из Бурятии 140 кг фруктов
Монголка пыталась вывезти из Бурятии 140 кг фруктов
Общество, 26.07.2018
Она перевозила их в ручной клади и багаже
За долги за тепло и горячую воду улан-удэнец лишился микроавтобуса
За долги за тепло и горячую воду улан-удэнец лишился микроавтобуса
Общество, 26.07.2018
Улан-удэнец накопил задолженность за тепло и горячую воду более 130 тыс. рублей, за что судебные приставы арестовали его микроавтобус
Умер забайкальский художник – фронтовик Юрий Кузнецов
Умер забайкальский художник – фронтовик Юрий Кузнецов
Общество, 26.07.2018
Прощание с художником состоится 26 июля
Эвенкийский ансамбль из Бурятии выступит в Томске
Эвенкийский ансамбль из Бурятии выступит в Томске
Общество, 26.07.2018
Зрители увидят эвенкийские и бурятские танцы
Бурятские борцы примут участие в чемпионате России
Бурятские борцы примут участие в чемпионате России
Общество, 26.07.2018
В соревнованиях будут участвовать 11 человек из республики

Незрячий путешественник рассказал улан-удэнцам о «Путешествии без границ»
Незрячий путешественник рассказал улан-удэнцам о «Путешествии без границ»
Общество, 26.07.2018
Владимир Васкевич провёл для горожан мастер-класс и презентовал собственную книгу 
Улан-удэнцы разрисовали лица на проекте «Растём вместе»
Улан-удэнцы разрисовали лица на проекте «Растём вместе»
Общество, 26.07.2018
Открытие проекта состоялось накануне 
В Бурятии задержали заражённый пиломатериал
В Бурятии задержали заражённый пиломатериал
Общество, 26.07.2018
Древесину собирались отправить в Китай 
Прокуратура восстановила трудовые права инвалида в Бурятии
Прокуратура восстановила трудовые права инвалида в Бурятии
Общество, 26.07.2018
Инвалид работал без трудового договора 

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^