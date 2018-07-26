Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления
В Иркутске женщина злоупотребляла алкогольными напитками и была лишена родительских прав. Опеку над её дочерью оформила сестра.
На мать возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов. Их выплату она игнорировала, тем самым накопив задолженность в размере 120 тысяч рублей.
- Судебный пристав не мог остаться равнодушным к судьбе несовершеннолетней девочки и выступил как психолог, пытаясь убедить её мать пересмотреть жизненные приоритеты - отказаться от спиртных напитков, трудоустроиться и уделять внимание дочери. Неравнодушное отношение должностного лица управления к проблемам семьи принесло результат, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Женщина начала неофициально подрабатывать и частично оплачивать алиментную задолженность. В настоящее время она занимается сбором документов на восстановление родительских прав.
Иркутянка задолжала 120 тысяч алиментов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Основной причиной являются лесные пожары
Пройдут уроки в инклюзивных классах общеобразовательных школ
Сейчас нерадивая мать встала на путь исправления
Соревнования состоятся в рамках спортивного праздника «Байкальский ветер»
Нововведение вступает в силу с 1 августа
Она перевозила их в ручной клади и багаже
Улан-удэнец накопил задолженность за тепло и горячую воду более 130 тыс. рублей, за что судебные приставы арестовали его микроавтобус
Прощание с художником состоится 26 июля
Зрители увидят эвенкийские и бурятские танцы
В соревнованиях будут участвовать 11 человек из республики
В дело вмешалась прокуратура
Владимир Васкевич провёл для горожан мастер-класс и презентовал собственную книгу
Открытие проекта состоялось накануне
Древесину собирались отправить в Китай
Инвалид работал без трудового договора