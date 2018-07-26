На Байкале посоревнуются сёрферы

В этом году праздник запланирован на Байкале в местности Посольский сор.







Развлекательная часть фестиваля станет не менее насыщенной. Для участников пройдёт утренняя йога, фотоконкурс «Поймай ветер», показательные выступления и мастер-классы по латиноамериканским танцам, зумба, пиратские квесты. Будут конкурсы и розыгрыши на пляже – днём, а также кинозал на берегу Байкала, вечера авторской песни, выступления кавер-групп и миксы от диджеев Улан-Удэ и Иркутска.







С 10 по 12 августа стартует ежегодный спортивно-развлекательный праздник «Байкальский ветер». Он пройдёт для экстремалов-профессионалов и людей предпочитающих активный отдых.Участников межрегионального фестиваля по водным видам спорта ждёт широкая программа - виндсёрфинг, кайтсёрфинг, гребля на байдарках, сап-сёрфинг, состязания по плаванию в открытой воде, пляжный волейбол.Впервые организаторы проведут всероссийскую детскую школу, и уже по традиции семинары по безопасности на воде и обучение виндсерфингу и гребле на байдарках, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.Праздник посетит звезда сноукайтинга, четырёхкратный чемпион мира Артём Гаращенко, который предстанет в качестве члена жюри. В то же время на берегу Байкала пройдёт межрегиональный фестиваль экстремальных видов спорта «Адреналин». Здесь участники померятся силами в таких дисциплинах, как ВМХ, МТБ-фристайл, триал, скейтбординг и агрессивные ролики.Состязания пройдут в лично-командном первенстве в формате «jamsession». Состав команды 10 человек в категории PRO. В категории «Юниоры» проводится личное первенство. На выступление каждому участнику будет дано две минуты. В соревнованиях по триалу старты проводятся в виде двух заездов на время: квалификация и финал.