Расписание на вокзалах Бурятии будут указывать по местному времени

Нововведение вступает в силу с 1 августа



На всех вокзалах и остановочных пунктах сети российских железных дорог изменяется порядок информирования о времени прибытия и отправления поездов дальнего следования.



Теперь информация о прибытии и отправлении поездов будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах, а также транслироваться по громкоговорящей связи по местному времени. Ранее указывалось московское время.



Нововведение вступает в силу с 1 августа 2018 года. В настоящее время ОАО «РЖД» проводит технические работы по изменению действующей информационной системы.



В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда, отправляющиеся с 1 август. Если раньше на бланках железнодорожных билетов фиксировалось московское время прибытия и отправления поездов, то с 4 мая (за 90 суток до 1 августа) обозначается и московское, и местное время. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, сообщает пресс-служба ВСЖД.

