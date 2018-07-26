Незрячий путешественник рассказал улан-удэнцам о «Путешествии без границ»









По словам организаторов встречи, рассказы Владимира живые и позитивные, что даже не верится, что он не видит. Владимир советует не зацикливаться на своих проблемах, раскрыться миру и поверить в себя.



Также во время встречи Владимир Васкевич презентовал свою книгу «Путешествие без границ», в которой собраны рекомендации по повышению личной эффективности, инструкция по разработке своего собственного путешествия, различные полезные советы, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

По словам организаторов встречи, рассказы Владимира живые и позитивные, что даже не верится, что он не видит. Владимир советует не зацикливаться на своих проблемах, раскрыться миру и поверить в себя.Также во время встречи Владимир Васкевич презентовал свою книгу «Путешествие без границ», в которой собраны рекомендации по повышению личной эффективности, инструкция по разработке своего собственного путешествия, различные полезные советы, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

Незрячий путешественник из Екатеринбурга рассказал о своих приключениях. 24 июля в Национальной библиотеке Бурятии состоялась встреча с мотивационным спикером и путешественником Владимиром Васкевичем.В своего путешествия от Калининграда до Владивостока Владимир Васкевич провёл мастер-класс «Путешествие без границ» для инвалидов и молодёжи Улан-Удэ. На встрече он рассказал про свою историю успеха, об особенностях путешествия «в темноте», как преодолеть трудности, возникающие на пути, отвечал на вопросы слушателей. Будучи незрячим, Владимир проехал 20 стран мира автостопом, более 50 регионов России, и не намерен на этом останавливаться.- Нужно доверять людям, не бояться просить помощи, не стесняться спрашивать людей. В Улан-Удэ, например, мне встретился парень, который не только указал правильное направление от остановки «Виадук» до Национальной библиотеки, но ещё и проводил. Мне кажется, люди в Улан-Удэ открытые и неспешные, – поделился Владимир первыми впечатлениями о жителях города.