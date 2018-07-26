В Бурятии медики применяют в работе роботизированную технику



В 2017 году впервые в Бурятии в программах реабилитации больных начали применять роботизированную технику. Денежные средства в размере 15 млн. рублей были выделены из бюджета республики. Оборудование приобреталось в период с июня по декабрь прошлого года. Было куплено 11 единиц оборудования. Приобретение реабилитационного оборудования позволило внедрить эффективные технологии восстановления.



Аппараты пассивной механотерапии (артромот, маэстро, кинетек) используются в реабилитации пациентов с заболеваниями суставов. Кроме того, они используются в лечении остеоартрозов нетравматической этиологии. Это пассивная разработка суставов с целью увеличения объёма движений в результате посттравматических и послеоперационных контрактур. Кроме увеличения объема движения, в суставе отмечается уменьшение болевого синдрома, уменьшение отечности околосуставных тканей.

А роботизированная техника (амадео, роботизированный ортез) позволяет проводить нейрореабилитацию с использованием высокоэффективных технологий.



Amadeo HTS - единственный аппарат для восстановления активных движений в пальцах. Возможен активный и пассивный режим работы, имеются игровые программы, в том числе и детские. Система Amadeo является уникальным на сегодняшний день робототехническим оборудованием с обратной связью, которое позволяет эффективно проводить диагностику и реабилитацию.

Ортез роботизированный AlterGBionicLeg для нижних конечностей представляет собой экзоскелет, который адаптируется к движениям каждого пациента. Помощь аппарата в нейрореабилитации (инсульты, травмы, рассеянный склероз и т.д.), ортопедии (травма, эндопротезирование) позволяет восстанавливать правильную биомеханику ходьбы.



Тредмил и беговая дорожка «Орторент» с системой поддержки пациентов незаменимы для вертикализации пациентов и тренировки функции ходьбы. Система функциональной оценки деятельности позволяет подобрать оптимальный режим нагрузки.

Также в медицинском учреждении – в Центре восточной медицины - усовершенствовано диагностическое оборудование, сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии.

