В Бурятии ожидаются грозы

Местами возможен град



По данным Бурятского гидрометцентра по республике 26 июля дожди различной интенсивности, грозы, местами ливневые дожди, возможен град. Ветер переменный 7-12, при грозе порывы до 19-24 м/с. Температура ночью 17-22, местами 11-16, днём 23-28, местами до 34, по юго-западу и Прибайкалью 17-22 тепла.



В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём дождь, гроза. Ветер переменный 6-11, при грозе 15-20 м/с. Температура ночью 20-22, днём максимальная 28-30 тепла.



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