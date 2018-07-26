26 Июля

25 Июля

Популярное

В Бурятии ожидаются грозы

В Бурятии ожидаются грозы
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра по республике 26 июля дожди различной интенсивности, грозы, местами ливневые дожди, возможен град. Ветер переменный 7-12, при грозе порывы до 19-24 м/с. Температура ночью 17-22, местами 11-16, днём 23-28, местами до 34, по юго-западу и Прибайкалью 17-22 тепла.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём дождь, гроза. Ветер переменный 6-11, при грозе 15-20 м/с. Температура ночью 20-22, днём максимальная 28-30 тепла.
прогноз погоды гроза
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянке не выплачивали пособие на ребёнка
Общество, 25.07.2018
Задолженность составила более 30 тысяч рублей
Многофункциональные стадионы оборудуют в школах Иркутска
Общество, 25.07.2018
Там будет полоса препятствий и поля с искусственным покрытием
Немецкий юрист переплыл Байкал
Немецкий юрист переплыл Байкал
Общество, 25.07.2018
Во время заплыва температура озера составляла 7 градусов
Актриса Марина Куделинская посетила бурятский дацан
Актриса Марина Куделинская посетила бурятский дацан
Общество, 25.07.2018
Ей удалось посмотреть также на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова
Ремесленные традиции семейских Бурятии представят в Москве
Ремесленные традиции семейских Бурятии представят в Москве
Общество, 25.07.2018
На празднике можно будет увидеть семейскую кичку и украшения к ней

Улан-удэнцы встретились с лесными десантниками
Улан-удэнцы встретились с лесными десантниками
Общество, 25.07.2018
В парке им. С. Н. Орешкова состоялась федеральная информационная противопожарная акция «Останови огонь!»
Программу сохранения уникальных деревянных зданий разработают в Иркутске
Программу сохранения уникальных деревянных зданий разработают в Иркутске
Общество, 25.07.2018
В Иркутске разрабатывают программу сохранения деревянных зданий, которые не являются памятниками историко-культурного наследия
В Байкальске реализуют проект «Модельная библиотека»
В Байкальске реализуют проект «Модельная библиотека»
Общество, 25.07.2018
На данный момент идёт ремонт крыши
ОМОНовцы Бурятии десантировались с вертолёта
ОМОНовцы Бурятии десантировались с вертолёта
Общество, 25.07.2018
В Росгвардии прошло комплексное занятие по профессиональной и физической подготовке
Завершилась смена в детском лагере «Страна Байкалия»
Завершилась смена в детском лагере «Страна Байкалия»
Общество, 25.07.2018
Для детей в лагере проводили творческие мастер-классы, познавательные игры и конкурсы, спортивные состязания
В Улан-Удэ отремонтировали 16 дворов
Общество, 25.07.2018
Подрядчик благоустройства некоторых общественных территорий ещё определяется
В Улан-Удэ из узкой трубы вытащили щенка (видео)
В Улан-Удэ из узкой трубы вытащили щенка (видео)
Общество, 25.07.2018
Щенок застрял в колодце и едва не утонул
В Бурятии отряд «Лиза Алерт» провёл учения для добровольцев
Общество, 25.07.2018
В учениях приняли участие и волонтёры из Иркутска

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^