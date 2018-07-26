Местами возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра по республике 26 июля дожди различной интенсивности, грозы, местами ливневые дожди, возможен град. Ветер переменный 7-12, при грозе порывы до 19-24 м/с. Температура ночью 17-22, местами 11-16, днём 23-28, местами до 34, по юго-западу и Прибайкалью 17-22 тепла.
В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём дождь, гроза. Ветер переменный 6-11, при грозе 15-20 м/с. Температура ночью 20-22, днём максимальная 28-30 тепла.
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Задолженность составила более 30 тысяч рублей
На него приехали гости из регионов
Там будет полоса препятствий и поля с искусственным покрытием
Во время заплыва температура озера составляла 7 градусов
Ей удалось посмотреть также на нетленное тело Хамбо ламы Итигэлова
На празднике можно будет увидеть семейскую кичку и украшения к ней
В парке им. С. Н. Орешкова состоялась федеральная информационная противопожарная акция «Останови огонь!»
В Иркутске разрабатывают программу сохранения деревянных зданий, которые не являются памятниками историко-культурного наследия
На данный момент идёт ремонт крыши
В Росгвардии прошло комплексное занятие по профессиональной и физической подготовке
Для детей в лагере проводили творческие мастер-классы, познавательные игры и конкурсы, спортивные состязания
На них выделили 4 миллиона рублей
Подрядчик благоустройства некоторых общественных территорий ещё определяется
Щенок застрял в колодце и едва не утонул
В учениях приняли участие и волонтёры из Иркутска