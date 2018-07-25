Иркутянке не выплачивали пособие на ребёнка

В прокуратуру Иркутска обратилась женщина с жалобой на ООО «Бизнес-Стандарт», по поводу выплаты предусмотренных законом пособий на ребёнка.





Компания в течение длительного времени не выплачивал женщине пособие по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет. Компания задолжала женщине более 30 тысяч рублей.





Прокуратура Иркутска подала иск на директора организации. После чего матери выплатили задолженность, сообщает прокуратура Иркутской области.