Немецкий юрист переплыл Байкал

Во время заплыва температура озера составляла 7 градусов
Немецкий юрист Фальк Тишендорф переплыл озеро Байкал в рамках проекта «Переплывая Россию». Как отметил сам Фальк Тишендорф, это был самый сложный заплыв в его жизни.
Идея переплыть водные пространства России, чтобы лучше познать страну, появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. На счету у спортсмена реки Волга, Енисей, Лена и Обь, Ладожское озеро.
В июне этого года был совершён заплыв через Кандалакшский залив Белого моря. Температура воды во время заплыва протяжённостью 29 километров колебалась между шестью и семью градусами, сообщает администрация Кабанского района.
Там будет полоса препятствий и поля с искусственным покрытием
Во время заплыва температура озера составляла 7 градусов
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