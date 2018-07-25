Немецкий юрист переплыл Байкал

Немецкий юрист Фальк Тишендорф переплыл озеро Байкал в рамках проекта «Переплывая Россию». Как отметил сам Фальк Тишендорф, это был самый сложный заплыв в его жизни.





Идея переплыть водные пространства России, чтобы лучше познать страну, появилась у Фалька Тишендорфа несколько лет назад. На счету у спортсмена реки Волга, Енисей, Лена и Обь, Ладожское озеро.В июне этого года был совершён заплыв через Кандалакшский залив Белого моря. Температура воды во время заплыва протяжённостью 29 километров колебалась между шестью и семью градусами, сообщает администрация Кабанского района.