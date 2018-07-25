На Байкале прошёл турнир в честь подношения Лусууд ханам

На него приехали гости из регионов



21 июля в Байкальском дацане «Дамбадаржалин» Кабанского района состоялся ежегодный турнир в честь подношения восьми Лусууд ханам озера Байкал.



На турнир приехали гости не только со всей Бурятии, но и Монголии, из автономного района Внутренняя Монголия, Республик Калмыкия и Тыва и других регионов России. Участники соревнований испытали свои силы в бурятской борьбе, в стрельбе из национального лука и в конных скачках.



Глава Кабанского района Алексей Сокольников в приветственной речи отметил, что 8 гранитных статуй Лусууд ханов установлены в Байкальском дацане «Дамбадаржалин», как знак святости этого места. Подобных статуй, посвящённых именно владыкам водной стихии, нигде в мире нет.



- Лусууды призваны защищать прибрежные территории от всего пагубного, особенно губительных пожаров, даровать дождь и нести благодать всем живым существам. Мы должны все вместе жить в гармонии с природой, беречь и охранять наше великое, священное озеро Байкал, нашу жемчужину, - сказал глава района.



В соревнованиях по конным скачкам участвовало 8 наездников. Победителем стала Дорошкевич Алена. Серебряным призёром - Корелов Павел. Бронзовым призёром - Гармаев Николай.



По бурятской борьбе в абсолютном первенстве победителем стал Анашкин Вячеслав, сообщили в администрации района.

