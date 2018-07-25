Там будет полоса препятствий и поля с искусственным покрытием
Новые многофункциональные стадионы и универсальные спортивные площадки оборудуют в общеобразовательных школах Иркутска к началу учебного года. Сегодня глава города Дмитрий Бердников проверил ход и качество проводимых работ.
В школах № 22 и 39 появятся многофункциональные стадионы. Сейчас там проводится работа по устройству беговой дорожки, ямы для прыжков, баскетбольно-волейбольной площадки, мини-футбольного поля с искусственным покрытием. В школе № 22 кроме этого будет обустроена полоса препятствий. Готовность на двух объектах составляет почти 70% от общего объёма работ.
В лицее № 2 обустраивают универсальную спортивную площадку. В этом году за счёт средств муниципальной казны также проведут комплексный ремонт стадиона школы № 38.
– Долгое время у наших школ не было современных стадионов. Мы уже второй год усиленными темпами решаем этот вопрос. Особое внимание уделяем качеству работ и срокам, – отметил мэр Иркутска. – Очень важно, чтобы у школьников была возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Убеждён, воспитать перспективных спортсменов можно только на хороших стадионах.
Работы по обустройству спортивных сооружений ведутся на территории ещё 8 общеобразовательных учреждений в рамках реализации программы «Народные инициативы». Спортивные площадки и корты появятся в школах № 65, 73, 32, 6, 80, 77. В школе № 55 сделают тир. На территории городской станции юных натуралистов в рамках программы завершены работы по монтажу детского игрового комплекса и спортивных тренажёров, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Многофункциональные стадионы оборудуют в школах Иркутска
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