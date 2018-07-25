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Ремесленные традиции семейских Бурятии представят в Москве

Ремесленные традиции семейских Бурятии представят в Москве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. из архива
На празднике можно будет увидеть семейскую кичку и украшения к ней

Ремесленные традиции и уникальные изделия мастеров народного промысла будут представлены в музее-заповеднике «Коломенское» 18 августа на VII межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле».

Каждый год на фестиваль приезжают ремесленники и мастера народных промыслов со всей страны. Гостей праздника славянского искусства ждут лучшие образцы ремесленного искусства. В 2018 году в самом масштабном фольклорном фестивале России примут участие свыше 600 мастеров со всех уголков нашей страны. В региональных ремесленных домах будут представлены ручная народная вышивка в разных стилях, текстильная народная игрушка, традиционное ткачество, изделия из натуральных шёлковых тканей с росписью, резные иконы, кружево и традиционные региональные керамика и фарфор, набойка на ткани и ювелирные украшения – словом, все, чем славится Россия.

Гжельский фарфор и традиционная керамика, русская скань, скопинская и богородская игрушки, вологодское и елецкое кружево, хлудневская и филимоновская игрушка, народные куклы-мотанки и региональные куклы в традиционных национальных и древнеславянских костюмах и многие другие ремесленные изделия порадуют гостей фестиваля.

Впервые на фестивале «Русское поле» будет представлена культура и ремесленные традиции старообрядцев Бурятии, в частности, только на празднике можно будет увидеть семейскую кичку и украшения к ней.

- Фестиваль «Русское поле» особенно выделяется в событийном ряду столицы своей яркостью и самобытностью, – отмечает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. – Мы рады, что благодаря таким мероприятиям нам удается внести свой посильный вклад в сохранение славянских культур и традиций. Впервые в этом году конкурсной программой фестиваля будет определён лучший народный мастер и лучший региональный ремесленный дом, представленный в рамках площадки «Купеческий двор». Победителям в этих фестивальных номинациях будут вручены призы.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, впервые на мероприятии на специальных станциях для голосования посетители праздника смогут выбрать и отдать свой голос за один из региональных домов. Также на сайте фестиваля 18 августа, в день проведения мероприятия, будет организована он-лайн трансляция работы «Купеческого двора».

Организатором фольклорного фестиваля в стране выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. В 2018 году принять участие в «Русском поле» изъявили желание 56 регионов. Хэдлайнерами гала-концерта традиционно становятся популярные и хорошо известные всей стране исполнители и хоровые коллективы. Программа фестиваля «Русское поле» включает обязательное выступление Большого русского хора: свыше тысячи участников споют любимые всеми песни.

Вход на фестиваль свободный, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
старообрядцы
 
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