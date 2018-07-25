В Бурятии прошёл слёт волонтёров «Байкал-2018»

Добровольцы благоустраивали Байкальскую территорию
Молодёжную экологическую акцию провели участники межрегионального слёта волонтёров «Байкал-2018», который прошёл в школе-интернате «РЖД» № 21 на станции Танхой с 15 по 25 июля. Более 50 добровольцев из Улан-Удэ, Слюдянки, Нижнеудинска и Иркутска занялись благоустройством Байкальской природной территории.
В акции приняли участие школьники средних и старших классов, студенты, преподаватели, а также бойцы волонтёрского движения Восточно-Сибирской железной дороги.
- Сегодня мы стали свидетелями экологической эстафеты как результата совместной деятельности учащихся школ и работающей молодёжи. Акции, проведённые за время слёта, – это реальный вклад в сохранение природы Байкальской территории. Отрадно, что в числе мероприятий не только традиционная посадка саженцев, но и акции, направленные на сохранение исчезающих видов растений и животных. Уверен, что в год добровольца нам удастся привлечь как можно больше молодёжи к решению экологических задач байкальского региона, – отметил начальник центра охраны окружающей среды ВСЖД Вячеслав Здор.
Основной целью слёта добровольцев стало создание образовательного центра, расположенного в кедровой роще на берегу Байкала. Инфраструктура центра рассчитана на то, чтобы обеспечить участникам экологических проектов возможность научно-образовательной, исследовательской и практической деятельности в условиях летнего полевого лагеря. В центре четыре основных экспозиции, отражающие разные стадии и историю проектно-изыскательских и строительных работ, связанных с созданием и функционированием железных дорог России и, в частности, байкальского региона.
За время мероприятия участники совершили экспедицию в Байкальский заповедник, посетили визит-центр «Байкал заповедный», музей природы, а также этнографический городок «Природоохранные традиции народов Прибайкалья». Прошли и спортивные мероприятия, развлекательные программы, а также мастерские «Радуга творчества», «Так зажигают звёзды», «Пишите письма». Учёные прочитали ребятам лекции по астрономии, экологии, истории Транссиба.
Работа по просвещению молодёжи на станции Танхой продолжится 5 августа открытием 10-й Байкальской международной экологической школы, сообщает пресс-служба ВСЖД.
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