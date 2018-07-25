Иркутские семьи получают выплаты на 3 ребёнка

Пособие выплачивают до 3 лет



В Иркутской области с начала года 1258 семей, где родился, усыновлён третий или последующий ребёнок, получают ежемесячную денежную выплату.



- Согласно закону Иркутской области, право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в которых третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



Сейчас ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2018 года, предоставляется со дня рождения ребёнка до достижения трёх лет. Размер денежной выплаты составляет: в южных районах области – 9658 рублей, в северных – 12748 рублей.



Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения ребёнка, если родители обратились за предоставлением указанной меры социальной поддержки не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка и до достижения им возраста трёх лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

