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Иркутские семьи получают выплаты на 3 ребёнка

Общество, 
Пособие выплачивают до 3 лет

В Иркутской области с начала года 1258 семей, где родился, усыновлён третий или последующий ребёнок, получают ежемесячную денежную выплату.

- Согласно закону Иркутской области, право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в которых третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Сейчас ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2018 года, предоставляется со дня рождения ребёнка до достижения трёх лет. Размер денежной выплаты составляет: в южных районах области – 9658 рублей, в северных – 12748 рублей.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения ребёнка, если родители обратились за предоставлением указанной меры социальной поддержки не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка и до достижения им возраста трёх лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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