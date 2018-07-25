В Улан-Удэ назвали места отлова собак в августе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Горожан просят не отпускать домашних питомцев на улицу



В августе в Улан-Удэ отловят безнадзорных животных. Комбинат по благоустройству сообщил об адресах, где это будет происходить.



В августе отлов бездомных собак будет производиться: на станции Дивизионная 1,2,3 участок, на улицах Керамическая, Печерская, Воронежская, Радикальцева, Хрустальная, Рабочая, Гомельская, Силикатная, Рабочая, Батожабая, Заовражная, Кабанская, Иволгинская.



Также собак будут ловить на улице Учебная, Мерецкова, Автотранспортная, Толстихина, Гурульбинская, Строителей, Лощенкова, Асеева, Куйбышева, Ермаковская, Толстого, Фрунзе, Борсоева, Димитрова, Гоголя, Профсоюзная, Воровского, на пр. Победы. А также в микрорайонах Сокол, Аэропорт, Тулунжа, СНТ «Профсоюзник», СНТ «Сибиряк» и Исток.



- В связи с этим просьба к владельцам домашних животных не отпускать своих любимцев на самовыгул, - сообщили в управлении по информационной политике.

