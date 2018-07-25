На владельца груза завели административное дело
Арбузы из Казахстана в Братск перевозили с нарушением карантинного законодательства. 68 тонн арбузов перевозили в вагоне на подстилке из растительного материала.
В соответствии с фитосанитарными требованиями при ввозе плодов и овощей на территорию РФ запрещается использовать подстилку из материалов растительного происхождения.
В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
В Иркутскую область незаконно везли 68 тонн арбузов
Общество, Фото:
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