В Иркутскую область незаконно везли 68 тонн арбузов

На владельца груза завели административное дело



Арбузы из Казахстана в Братск перевозили с нарушением карантинного законодательства. 68 тонн арбузов перевозили в вагоне на подстилке из растительного материала.



В соответствии с фитосанитарными требованиями при ввозе плодов и овощей на территорию РФ запрещается использовать подстилку из материалов растительного происхождения.



В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.