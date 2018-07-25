Жители указали уже на 50 точек
Жители Иркутска смогут отметить не благополучные по мусору территории города на специальной экологической карте России. Чтобы рассказать об экопроблеме, нужно указать на район и добавить фотографию. Жители могут показать места вырубок деревьев, нелегальных свалок, сбросов загрязняющих веществ.
- Удобно людям и администрации своевременно находить и делать публичной системную информацию для своевременного принятия решений и чистоты города и окрестностей. Особенно полезна эко-карта для общественных организаций, Общественной палате, ТОСам, неравнодушным горожанам, - написал на своей странице в социальной сети советник мэра по вопросам экологии наук Виктор Кузеванов.
Жители активно добавляют фотографии свалок, нарушителей и отмечают точки на карте. В сервисе они могут увидеть статус своего обращения – проинспектировано место или нет. Нанесено уже больше 50 точек с проблемными участками.
Проект работает по ссылке - http://ecokarta.ru/?city=irkutsk
Иркутянам предлагают отмечать свалки на эко-карте
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