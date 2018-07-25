Иркутянам предлагают отмечать свалки на эко-карте

Жители указали уже на 50 точек



Жители Иркутска смогут отметить не благополучные по мусору территории города на специальной экологической карте России. Чтобы рассказать об экопроблеме, нужно указать на район и добавить фотографию. Жители могут показать места вырубок деревьев, нелегальных свалок, сбросов загрязняющих веществ.



- Удобно людям и администрации своевременно находить и делать публичной системную информацию для своевременного принятия решений и чистоты города и окрестностей. Особенно полезна эко-карта для общественных организаций, Общественной палате, ТОСам, неравнодушным горожанам, - написал на своей странице в социальной сети советник мэра по вопросам экологии наук Виктор Кузеванов.



Жители активно добавляют фотографии свалок, нарушителей и отмечают точки на карте. В сервисе они могут увидеть статус своего обращения – проинспектировано место или нет. Нанесено уже больше 50 точек с проблемными участками.



Проект работает по ссылке - http://ecokarta.ru/?city=irkutsk

