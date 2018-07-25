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Иркутянин выплатил кредит, чтобы уехать в Киргизию

Общество, 
Он оплатил банку 300 тысяч рублей

Мужчина оформил кредит в размере 300 тысяч рублей на развитие бизнеса. Однако взятые на себя финансовые обязательства игнорировал в течение полутора лет. В связи с чем, судебные приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы России.

Узнав об этом, мужчина оплатил долг в полном объёме, поскольку планировал поездку к родственникам, проживающим в Киргизии.

Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с фактическим исполнением исполнительного производства, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.    
 
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