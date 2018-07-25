Он оплатил банку 300 тысяч рублей
Мужчина оформил кредит в размере 300 тысяч рублей на развитие бизнеса. Однако взятые на себя финансовые обязательства игнорировал в течение полутора лет. В связи с чем, судебные приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы России.
Узнав об этом, мужчина оплатил долг в полном объёме, поскольку планировал поездку к родственникам, проживающим в Киргизии.
Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с фактическим исполнением исполнительного производства, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Иркутянин выплатил кредит, чтобы уехать в Киргизию
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители указали уже на 50 точек
Он оплатил банку 300 тысяч рублей
Помощь получат многодетные и малоимущие семьи
Поучаствовать смогут все желающие
В горах возможен мокрый снег
Андрей Цыдендамбаев поступил сразу в два известных учебных заведения
Женщине вернули неотремонтированный автомобиль под видом исправного
Сейчас запрещены все виды охоты
Для гостей устроят заплывы на колясках и соревнования по дартсу
Село Голуметь в Черемховском районе Иркутской области было основано в 1548 году
Получить микроэлемент можно из свеклы, картофеля и молока
Также в районе проведут ремонтные работы в сквере КДЦ «Заречный»
Представители администрации Окинского района республики осмотрели строящийся объект
Пропавшая была дома у матери
Победители получили сладкие призы