Иркутянин выплатил кредит, чтобы уехать в Киргизию

Он оплатил банку 300 тысяч рублей



Мужчина оформил кредит в размере 300 тысяч рублей на развитие бизнеса. Однако взятые на себя финансовые обязательства игнорировал в течение полутора лет. В связи с чем, судебные приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы России.



Узнав об этом, мужчина оплатил долг в полном объёме, поскольку планировал поездку к родственникам, проживающим в Киргизии.



Постановление об ограничении права выезда за границу было отменено в связи с фактическим исполнением исполнительного производства, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.