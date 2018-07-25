Поучаствовать смогут все желающие
5 августа на Ольхоне пройдёт большой тайлаган под названием «Арын 13 ноёд». Участие в нём могут принять все желающие.
- Арын 13 ноёд – потомки 99 небесных тэнгриев, сидящих вокруг Байкала. Они оберегают и защищают всех людей, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке. Участие в обряде дарует благополучие, счастье и силу, - сообщают организаторы.
Площадка для проведения тайлагана находится слева от дороги перед посёлком Хужир. Добраться до места поклонения можно на личном транспорте. Начало обряда в 11 часов.
С собой нужно принести чай, молоко, конфеты, печенье, сообщает пресс-служба центра коренных народов Прибайкалья.
Обряд поклонения духам проведут на Байкале
Общество, Фото:
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