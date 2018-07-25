Обряд поклонения духам проведут на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Поучаствовать смогут все желающие



5 августа на Ольхоне пройдёт большой тайлаган под названием «Арын 13 ноёд». Участие в нём могут принять все желающие.



- Арын 13 ноёд – потомки 99 небесных тэнгриев, сидящих вокруг Байкала. Они оберегают и защищают всех людей, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке. Участие в обряде дарует благополучие, счастье и силу, - сообщают организаторы.



Площадка для проведения тайлагана находится слева от дороги перед посёлком Хужир. Добраться до места поклонения можно на личном транспорте. Начало обряда в 11 часов.



С собой нужно принести чай, молоко, конфеты, печенье, сообщает пресс-служба центра коренных народов Прибайкалья.

