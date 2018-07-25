Тункинская ЦРБ рассказала, как восполнить суточную доза йода

Получить микроэлемент можно из свеклы, картофеля и молока



По данным минздрава России, нехватку йода в организме испытывают в той или иной степени до 70% жителей. Более 50% регионов являются йоддефицитными, в том числе Иркутская область и Бурятия. Больше всего повезло жителям приморских регионов, где вода, почва, и растения богаты йодом. Вдобавок им легче разнообразить своё питание морепродуктами. Кальмары, мидии, крабы, морская капуста – всё это насыщает организм необходимым микроэлементом.



- Чтобы восполнить суточную дозу йода, достаточно заменить обычную соль на йодированную. Ежедневной нормы соли – 5-7 г в день (1 чайная ложка) – достаточно. Также для профилактики необходимо включать в меню свеклу, морковь, картофель, капусту, салат, хурму, яблоки, виноград, сливы, гречку, пшёнку, сыр, творог, молоко, - сообщила Тункинская районная больница.



«Хранилищем» йода в организме, а также «производителем» йодосодержащих гормонов (тироксина, трийодтиронина) является щитовидная железа. Йод регулирует обмен веществ, стимулирует работу клеток иммунной системы.



- За всю жизнь мы употребляем извне не более одной чайной ложки йода, но дефицит этого микроэлемента, в зависимости от уровня нехватки, способен вызывать раздражительность, быструю утомляемость, потливость, головные боли, резкое изменение веса, ухудшение памяти, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системой. Самые заметные проявления йодного дефицита – когда в области шеи вырастает зоб (происходит увеличение щитовидной железы, причём, к старости в ней могут образоваться токсические узлы), а также – низкий интеллект (кретинизм), - пояснили в кабинете медицинской профилактики Тункинской районной больницы.



При этом беременным и кормящим матерям нужно почти в два раза больше йода, чем обычному взрослому человеку. Нехватка йода провоцирует выкидыши, мертворождения, возрастает риск врождённых патологий. У плода до 16 недели нет своей щитовидной железы, зато буквально с первых дней жизни эмбриону необходим мамин гормон – тирoксин.



В противном случае могут возникнуть проблемы с развитием зрения, слуха. Тяжёлый йододефицит чреват умственной отсталостью малыша. Хотя даже лёгкая степень нехватки йода приводит к рассеянности, дефициту внимания, заторможенности. Недополученный йод может сыграть плохую шутку с будущей успеваемостью ребёнка в школе и вообще с его успешностью. На 90 % организм получает йод из пищевых продуктов, остальные 10% поступают с водой и воздухом.





