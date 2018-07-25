Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июля

24 Июля

Популярное

В Бурятии откроется центр сойотской культуры

В Бурятии откроется центр сойотской культуры
Общество, 
Представители администрации Окинского района республики осмотрели строящийся объект 

В центре села Орлик полным ходом идёт капитальный ремонт центра сойотской культуры и народного творчества. 20 июля глава Окинского района Матвей Мадасов проверил ход строительных работ.

Подрядная организация уже завершила ремонтные работы по замене кровли, окон, частичной внутренней отделке. На этой неделе завершатся работы по укладке напольного покрытия.

Также в ближайшее время здесь установят систему водоснабжения, канализации, проведут отделочные работы внутри здания, отвечающие нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Затем центр сойотской культуры обретёт яркий красочный облик.

Вопрос завершения строительства и переоборудования под Центр сойотской культуры здания, возведённого более 10 лет назад для размещения в нём тёплого рынка, обсуждается не впервые. Он был и в наказах избирателей на различного уровня выборах, в качестве проблемного Матвей Валентинович ставил этот вопрос перед главой Бурятии Алексеем Цыденовым во время его рабочей поездки в Окинский район. В конечном итоге благодаря работе по данному вопросу депутата Народного Хурала республики Бориса Ботоева на центр выделили средства из республиканского и федерального бюджетов в размере 19,7 миллионов рублей с софинансированием из районного бюджета - более двух миллионов рублей.

В этом году мечта окинцев воплотится в реальность - в районном центре Оки заработает современный центр сойотской культуры и народного творчества, который даст возможность и детям, и взрослым заняться в нём традиционными народными промыслами, сообщает пресс-служба администрации района.   
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «Инва-слет» соберёт 70 участников
Общество, 25.07.2018
Для гостей устроят заплывы на колясках и соревнования по дартсу
Одному из старейших сёл Иркутской области исполнилось 470 лет
Общество, 25.07.2018
Село Голуметь в Черемховском районе Иркутской области было основано в 1548 году
Тункинская ЦРБ рассказала, как восполнить суточную доза йода
Общество, 25.07.2018
Получить микроэлемент можно из свеклы, картофеля и молока
В Советском районе Улан-Удэ благоустроят 9 дворов
В Советском районе Улан-Удэ благоустроят 9 дворов
Общество, 25.07.2018
Также в районе проведут ремонтные работы в сквере КДЦ «Заречный»  
В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
В Бурятии супруги отметили «золотой» юбилей
Общество, 25.07.2018
В адрес юбиляров прозвучали слова благодарности и признательности от детей, внуков и родственников
Победитель «Синей птицы» из Улан-Удэ поступил в театральный вуз
Победитель «Синей птицы» из Улан-Удэ поступил в театральный вуз
Общество, 25.07.2018
Андрей Цыдендамбаев поступил сразу в два известных учебных заведения
В Улан-Удэ раскрыли тайну загадочных «НЛО»
В Улан-Удэ раскрыли тайну загадочных «НЛО»
Общество, 25.07.2018
Природа светящихся объектов, которые наблюдают улан-удэнцы, оказалась весьма банальна  
В Бурятии появился мобильный инсинератор для сжигания трупов животных
В Бурятии появился мобильный инсинератор для сжигания трупов животных
Общество, 25.07.2018
Печь является единственной передвижной установкой в республике
Около ста работ Никаса Сафронова экспонируется в Чите
Около ста работ Никаса Сафронова экспонируется в Чите
Общество, 25.07.2018
Это самая большая подборка картин известного российского художника, в данный момент выставляющаяся на территории России
В Тункинской ЦРБ выбрали лучшего врача 2018 года
В Тункинской ЦРБ выбрали лучшего врача 2018 года
Общество, 25.07.2018
Участников отбирали анонимным голосованием
В Бурятии побывал агитпоезд «Тур здорового образа жизни»
В Бурятии побывал агитпоезд «Тур здорового образа жизни»
Общество, 25.07.2018
Пожилым людям дали бесплатные консультации и провели осмотр

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^