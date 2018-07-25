В Бурятии откроется центр сойотской культуры



В центре села Орлик полным ходом идёт капитальный ремонт центра сойотской культуры и народного творчества. 20 июля глава Окинского района Матвей Мадасов проверил ход строительных работ.



Подрядная организация уже завершила ремонтные работы по замене кровли, окон, частичной внутренней отделке. На этой неделе завершатся работы по укладке напольного покрытия.



Также в ближайшее время здесь установят систему водоснабжения, канализации, проведут отделочные работы внутри здания, отвечающие нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Затем центр сойотской культуры обретёт яркий красочный облик.



Вопрос завершения строительства и переоборудования под Центр сойотской культуры здания, возведённого более 10 лет назад для размещения в нём тёплого рынка, обсуждается не впервые. Он был и в наказах избирателей на различного уровня выборах, в качестве проблемного Матвей Валентинович ставил этот вопрос перед главой Бурятии Алексеем Цыденовым во время его рабочей поездки в Окинский район. В конечном итоге благодаря работе по данному вопросу депутата Народного Хурала республики Бориса Ботоева на центр выделили средства из республиканского и федерального бюджетов в размере 19,7 миллионов рублей с софинансированием из районного бюджета - более двух миллионов рублей.



В этом году мечта окинцев воплотится в реальность - в районном центре Оки заработает современный центр сойотской культуры и народного творчества, который даст возможность и детям, и взрослым заняться в нём традиционными народными промыслами, сообщает пресс-служба администрации района.

